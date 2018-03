Juhtkiri: searaha haiseb endiselt

Oleme juba kuulnud, kuidas Keskerakonna poliitikud panevad searahast rääkides käima tuntud plaadi: seakatk, raske seis, teised põllumajandusest ei hooli... Õigupoolest ei seisne aga etteheidete sisu üheski neist punktidest. Kõik teavad, et Eesti seakasvatajad on olnud seakatku tõttu raskes seisus. Hoolimist on raske mõõta, aga fakt on see, et ka varasemad valitsused on andnud mitmesuguseid toetusi. Mitte keegi ei vaidle vastu sellelegi, et uuel valitsusel on põhimõtteliselt õigus poliitikat ümber kujundada, ka toetuste jagamist. Küsimus on selles, kuidas sääraseid muudatusi tehakse.