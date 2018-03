Postimees 1936. aastal: Rootsi mälestussammas Narva lahinguväljale

Huvitav on siinjuures märkida, kuidas Stockholmis tekkis idee Narva lahinguväljale mälestusmärk püstitada. Idee loojaks on Rootsi hoovkonna pastor Paul Nilson. See sündis järgmiselt: 1933.a. sügisel viibis pastor Nilson Narvas 3 päeva. Tutvumisel imestas pastor, et Rootsi kuningriik pole veel nimetatud lahinguväljale asjakohast mälestussammast asetanud ja lubas selle eest hoolitseda. Nüüd on töö käimas.