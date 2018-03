Margus Amor: kuidas saada lätlased hoopis Eestisse tervislikule ostureisile?

Eesti viimase kahe aasta tarbijauuringute järgi on kliendile kõige olulisemad märksõnad «tervislikkus» ja «tervis» ning kohe pärast seda tuleb «hind». Mulje, et enamik eestlasi sööb peamiselt värskeid smuutisid, ökomune ja mahedat talukraami, pole siiski päris tõene. Paljudele on tervislik toit sissetulekut arvestades kallis.