Taavi Aas: uus nutikas süsteem, mis tooks tallinlastele isiklikult puudutava info koju või taskusse kätte

Nii Tallinn kui Tel Aviv on tuntud kui idufirmasid ja väikeettevõtlust toetavad ning kõrgtehnoloogilisi lahendusi rakendavad linnad. Läinud aastal kandideerisime mõlemad Euroopa innovatsioonipealinna tiitlile ning saavutasime tihedas konkurentsis II koha. Pariis võitis, suurus loeb.

Tallinnal on Tel Avivi linnaga mitmeid ühiseid teemasid ja meil on vastastikku palju õppida. Tel Avivis mõeldakse eelkõige selle peale, kuidas linnaelanike elukvaliteeti ja kaasatust infotehnoloogiliste lahenduste abil parandada, kuidas tuua linnajuhtimine ja informatsioon inimestele lähemale.

Hiljuti Tel Avivis käies avaldas muljet linnakodanike ja linnavalitsuse vahel sisse viidud otsesuhtlusvorm «Digitel», millega on liitunud 430 000 elanikuga linnas üle poolte.

«Digitel» kaart seob inimesed linnaga moel, et enam ei pea nad otsima kümnest erinevast paigast neid huvitavat teavet, vaid linn pakub ise kogu informatsiooni, mis konkreetset linlast puudutab.

Kaardi saamiseks tuleb täita internetis ankeet, märkida seal kõik sind puudutav informatsioon alustades kodutänavast lõpetades huvialadega, et «Digitel» süsteem saaks seejärel sinu sujuvamale elukorraldusele kaasa aidata. Keegi personaalselt inimeste andmeid ei uuri, süsteem raalib välja just sinu profiilile sobiliku info. Kõik, mis sina pead tegema, on sisenema oma arvutisse või nutitelefoni läbi «Digitel´i» konto ja tark linn on su taskus või arvutis.

Tallinn – Tarklinn

Tallinnal on erinevad platvormid, kus linnaeluks vajalik info – teenused, transport, tervishoid, spordivõimalused, planeeringud jms - olemas, kuid probleemiks on see, et inimesed ei leia neid puudutavat infot alati kõige hõlpsamini üles. Miks mitte viia meie pealinnas sisse «Digitall»? Tallinn – Tarklinn. Et inimene ei otsi andmeid, vaid andmed inimest.

Tegemist on täiesti uue loogilise ja abistava lähenemisviisiga, mil linn saab digilinlasele anda teada, millal ja mis ajast sa saad registreerida last lasteaeda või tuletab sulle meelde, et peaksid seda tegema. Või millal läheb sinu kodutänav remonti ning millist marsruuti oleks nutikam valida. Tel Avivis, kus on muuseas koertemaks, on digitaalseks muutunud ka koerad, kuna nende omanikele saab linn saata infot kiipide paigaldamise või uute koerteparkide kohta.

«Digitel» süsteemiga on liitunud Tel Avivi teatrid, kinod, muuseumid. Avades end ja oma andmed linnale, avab ja aitab linn sind vastu. Annab teada, kui näiteks mõnele teatrietendusele on jäänud veel viimased mõnikümmend vaba kohta ja «Digitel» kaardi omanikule on pilet kuni 50 protsenti soodsam. Lisaks igapäevaselt vajalikule infole on just erinevad soodustused võtmeks, miks üle poole Tel Avivi elanikest on linna üsna isiklike andmete juurde lubanud.

Mai lõpus toimub Tallinnas linna osalusel digikonverents enne mida tulevad Tel Avivis «Digitel» süsteemi juurutanud inimesed oma visiooni ja kogemust tutvustama. Hetkel on vara öelda, kuidas see hakkaks meil reaalselt toimima, sest oma sõna on öelda andmekaitsel. Olgu rõhutatud – oma isiklike andmete avaldamine on rangelt vabatahtlik ja kellelegi ei saa linna nö kliendikaarti peale suruda. See pole kindlasti eesmärk. Eesmärgiks on kiire, sisuline, nutikas suhtlus linnakodanike ja linnavõimu vahel. Pean seda äärmiselt haaravaks ja põnevaks lahenduseks.