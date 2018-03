Juhtkiri: kas riigireform seisab, roomab või lendab?

Eesti Tööandjate Keskliit ja mõttekoda Praxis jälgivad Riigireformi Radari nime all ühiselt, kuidas edeneb riigivalitsemise muutmine selleks, et see oleks kestlik elanikkonna vananemise ja töötajaskonna kahanemise tingimustes. Eelmise aasta viimase kvartali eest jätsid nad valitsusele üldse hinde panemata, sest valitsus ei teinud neis küsimustes strateegilisi otsuseid.