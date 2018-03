Henrik Roonemaa: troll pole kõiges süüdi

Ta kirjeldab maailma, kus tavainimese ja eksperdi sõnal on võrdne kaal ja pilab USA Ränioru eliiti, kes sellist kõigi eluvaldkondade «demokratiseerimist» kahel käel üles tõstab ja selle tulevikuks kuulutab, nägemata, milliseid pöördumatuid tagajärgi see ühiskondadele endaga kaasa toob. «Cult of the Amateur» ilmus muide juba 2007. aastal ehk ammu enne seda, kui kõik need asjad juhtuma hakkasid, millest ta kirjutab. Facebook oli tol ajal vaid üks pisike firma ning nutitelefonide revolutsioon polnud alanudki.