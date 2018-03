Lugeja tselluloositehasest: laastatud metsad ja mürgitatud jõed ei ole minu Eesti

Igaühel meist on Eestist omamoodi ettekujutus. Minu Eesti – see on suvehommikune vaade maakodu ukselävelt põlisele talumetsale, saateks lindude elev laul; see on jäätunud rabade puutumatu vaikus ja Lõuna-Eesti metsaste kuplite vahel looklev külatee. Minu Eesti on rikkumata mereranna ning puhaste jõgede ja järvede Eesti, see on hoolivate kogukondade ja mõtlevate inimeste Eesti.

Ma tean ka seda, milline minu Eesti ei ole. See ei ole lageraiest laastatud metsade, mürgitatud jõgede ja järvede, seest tühjaks uuristatud maapõue ja tuhamägede Eesti. See ei ole ka pilvelõhkujate, maa elavat ihu hooletult läbistavate hiigelraudteede ja magistraalide, saastusohtlike tehaste või elektrijaamade Eesti.

Eestis toimuvat jälgides tajume üha selgemalt, et valitud rahvaesindajad on vähehaaval ja varjatult lakanud täitmast oma põhiseaduslikku rolli kaitsta Eesti maad ja rahvast, keelt ja kultuuri – seda ainsat rolli, mis Eesti riigile eluõiguse annab.

Nõustun Valdur Mikitaga, et Tartu külje alla kavandatav tselluloositehas on midagi märksa enamat kui Tartu külje alla kavandatav tselluloositehas. See on murdepunkt meie saja-aastase riigi tuleviku seisukohalt. See on olemuslikult täiesti erinevate mõtteviiside ja maailmavaadete konflikt, mis äratab magajad üles ning paneb vaikijad kõnelema. Olen tänulik, et tehas otsustati ehitada just Tartu külje alla. Mõnes väiksemas kohas poleks selle ehitamine rahva teadvussesse ehk jõudnudki. Arvan, et kui Eesti mõtte- ja kultuuriloo sümboli Tartu vee ja õhu ning seeläbi kogu eluvõimekuse ohtu seadmine ei suuda inimesi ühendada vastu hakkama raha võimule, ei suuda seda miski.

Lühemas või pikemas perspektiivis teeb see kõik meid ärevaks. Meedia vahendusel teame, mida arvavad keskkonnateadlased ja mõtlejad, loovinimesed ja poliitikud, ajakirjanikud ja lapsevanemad. Eesti noored on praegu ühed vähestest, kelle hääl avalikkuse tasandil veel kõlanud ei ole. Eesti kooliõpetajana olen seisukohal, et pole kaugel aeg, mil just noorte suhtumine saab määravaks tänase vastasseisu lahendamisel. Ja kui Eesti president kutsus oma aastapäevakõnes kõiki üles iseseisvalt mõtlema ning väärtustama seda, mis jääb inimese kahe kõrva vahele, siis ei tohiks täna keegi enam vaikida. Seega pöördun ma just sinu poole, noor eestlane, sinu poole, kelle nägu Eesti hakkab olema kahekümne aasta pärast.

Esimest korda on kätte jõudnud hetk, mil vabas Eestis sündinud noortel tuleb oma maa ja rahva saatuse suhtes seisukoht võtta. Ajaloolisest perspektiivist vaadatuna on Eesti eest seismise ajad siinmail ikka kordunud, iga põlvkonna jaoks natuke omamoodi. Praeguste noorte vaarisad läksid koolipingist Vabadussõtta ja hiljem Teise ilmasõtta; nende vanavanemad olid noored 60ndate sula ajal, nende relvaks oli keel; nende vanemad – minu põlvkond – said kaasa rääkida Eesti taasiseseisvumise loos laulva revolutsiooni aastatel.