Õpetajate Lehes sel reedel: mida peaks õpetaja tegema, kui õpilast tabab depressioon?

Visionäärid ja majandusmehed unistavad Tallinna ja Helsingi vahelisest tunnelist ja hüperluubist. Soome sild on ühisolemise sümbolina mõlema hõimurahva mällu talletunud. Keelesilda on tekkimas aga mõra: Tallinna ülikool kavatseb sügisel jätta tudengid soome keele ja kultuuri bakalaureuseõppesse vastu võtmata.

„Meil on praegu kaksteist poliitika põhialuste dokumenti, mh julgeoleku- ja maapõuepoliitika omad. Ainuke, mille jaoks põhialuseid pole ega ole ka tegema hakatud, on eesti keel,” tunnistab esimese kahe eesti keele arengukava üks autoreid Jüri Valge. Praeguse eelnõu oluline puudus on tema hinnangul see, et kuskil pole kirjas selle ellurakendamise hinda. Eelnõu peatamist õigustab tema arvates seegi, et eelmise arengukava lõpuperioodi seire pole veel valminud.