Mihkel Mutt: kes meist on õige eestlane?

Üritan veelkord selgitada, kuidas ma rahvusest ja Eestist aru saan.

Esiteks ei saa eestlust nagu mistahes rahvust määratleda ühe-kahe tunnuse põhjal. Neid on hulgemini ja rangelt võttes on meil alati tegemist «rohkem või vähem» eestlasega. Aga see ei mõjuta mõiste praktilist kasutatavust.

Geenid ja välimus? Siinkirjutaja ei ole kunagi uskunud «verd». Juba keskkoolis ütles õpetaja Vello Saage, kui jutt klassis sellele teemale läks: «Vaadake üksteisele otsa ja öelge, kes on see eestlane?» Tänu sõdadele ja vallutustele on eestlased oma lähimate aga ka kaugemate naabritega välimuselt sarnased.