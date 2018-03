Jelena Skulskaja: elu läheb kunstiks üle alati punase tulega

Viibisin kunagi külas ammustel, veel nõukogude ajast pärit tuttavatel, kes sel ajal elasid New Yorgi lähedal suures kolme korrusega majas. Perenaine viis mind ühte arvukatest tubadest, kus oli suur diivan, suur televiisor ja vist sellega sisustus piirduski, ning ütles tunderõhuga: «Vaata nüüd, see tuba on täpselt 68 ruutmeetrit – nii palju oli ruutmeetreid kogu sinu neljatoalisel, mida me tookord pidasime suisa piirituks!» Perenaise mees katkestas võiduka kõne: «Jäta nüüd! Miks sa meie külalist niimoodi alandad!»