Juhtkiri: nüüdse naistepäeva sõnum

ÜRO leiab, et naistepäeva tähistamine annab võimaluse rääkida mitmesugustest praegusaja ühiskonna sotsiaalsetest probleemidest. Näiteks, milles õieti seisneb naiste ahistamise vastase üleilmse #metoo-liikumise tähtsus. Et see ei tähenda kriipsu pealetõmbamist meeste ja naiste vahelisele suhtlemisele. Iga suhtluskatse pole ahistamine, ent igasugune mistahes soost osaliste suhtlemine peab põhinema lihtsatel väärtustel: austus, ausus ja lugupidamine. Ühe osalise meelevald ei ole aktsepteeritav. Kõnelemata vägivallast. Paradoksaalsel kombel on isegi hea, et ahistamisskandaal lahvatas filmiilmas – nii pani teema mõtlema kõiki. Nüüd on selge, et ahistamine ei ole vääriti mõistetud nali, luhtunud kurameerimiskatse või kolmandajärguline isoleeritud intsident. Ahistamine on palju suurem probleem, kui tihati seni tunnistada.