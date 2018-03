Teaduste Akadeemia soovitus: moodne puidutöötlemise tehas on vajalik, kui me ei taha oma rikkust teistele kinkida

Valik on, nagu riiklikul tasandil sageli juhtub, halbade ja väga halbade lahenduste vahel. Väga halb oleks jätkata töötlemata puidu eksporti. Halb on, et praegu pole olemas selliseid tehnoloogiaid puidu väärindamiseks, mida ühiskond nurisemata aktsepteeriks, kirjutab Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.