Monika Haukanõmm: pole aus panna ääri veeri toime tulevat perekonda valiku ette, kas tasuda lapse trenniraha või maksta lähedase hooldamiskulud

Me lükkame nii tööturult eemale hinnanguliselt 50 000 inimest, kes võiksid olla seal aktiivsed. Praegu me sunnime neid aga täitma hoolduskohustust.

Selleks, et vananemine toimuks kaasaegselt, on vaja liikuda iseseisvust ja aktiivsust toetava lähenemise poole, laiendada eakate iseseisvust ja luua heaolu programme. Selleks on vaja raha, tahet ning oma osa tuleb täita riigil, omavalitsustel, perekonnal ja inimesel endal. Väga oluline on raha süsteemi juurde tuua.

Loomulikult on üheks võimalikuks lahenduseks ka hoolduskindlustus. Millises vormis, on muidugi arutamise ja kokkuleppimise küsimus. Samas, hoolduskindlustus ei tohi tõsta maksukoormust, vaid me peame mahutama selle vajaliku ühe protsendi mõne olemasoleva maksu sisse. Ja võib-olla tõesti jõuame me kunagi ka 2–2,5 protsendini SKPst hooldusteenuste rahastamisel. Lisaks rahastuse suurendamisele peavad ka kohalikud omavalitsused hakkama üle Eesti, mitte ainult Tartus, mis on väga hea ja edumeelne näide, rohkem panustama eakate hoolekandesse.

Vajadus on tõhustada ka järelevalvet. Selleks peame rohkem uurima ja hindama eakate vajadust sotsiaal- ja tervishoiuteenuste järele ning eakate võimet elada oma kodus iseseisvat elu. Teenuse paremaks tagamiseks aga on vaja koostada teenus- ja hoolduskavad. Selle aluseks on kaasaegsed ja ühiselt kasutatavad hindamismetoodikad. Need on meil juba praegu olemas.

Vaja on eakate kodanike nõukogusid

On vajalik jõuda ka selleni, et loomulikuks saaksid ennetavad koduvisiidid. See tagab teenuse jõudmise abivajajani õigeaegselt. Ja selleks, et teenusekasutajate mõjuvõim suureneks, peab igas kohalikus omavalitsuses, mis on pärast läbiviidud haldusreformi suuremad ja võimekamad, toimima hakkama nn eakate kodanike nõukogu. Ilma milleta ei tohiks vastav omavalitsus astuda ühtegi sammu eakate elu-olu küsimuste lahendamise suunas.

Prioriteedid on vaja ümber hinnata ning need peavad jõudma paberitelt tegudeni. Kui meil on eesmärk, et me tahame liikuda institutsionaalselt hoolduselt teenuste osutamiseni kodudes või kodulaadsetes institutsioonides, siis me igal juhul sinna ka jõuame. Meil on selleks vaja seada prioriteedid ning kokku leppida tegevusplaan. Parim koht elamiseks, ka elulõpu viimasel perioodil on oma kodu. See on kõigi pereliikmete eneseväärikuse küsimus.

Praegune aastatepikkune muutumatu olukord ei ole inimeste suhtes aus ning väärikas. Kui me jääme suhtumise juurde, mis evib mõtteviisi naistest, kui sünnitumasinatest, siis me saame juurde küll rohkem maksumaksjaid, kuid ka nemad meid lõpmatuseni väga pikalt edasi ei vii. Ükskord saame me kõik vanaks!