Andrei Kuzitškin: Venemaa televisioon valmistab maailma ette sõjaks, oma rahvast aga diktatuuriks

5. märtsil 1953 suri Nõukogudemaa juht ja diktaator Jossif Stalin, kes muutis NSV Liidu tuumariigiks ja rajas omaenda rahva hävitamise süsteemi Gulagi. Möödunud on 65 aastat. Praegune Venemaa juht Vladimir Putin on asunud edasi rühkima stalinlike saavutuste lipu all ning kujundab Venemaast innukalt tuumaagressorit, mis on ohuks nii oma rahvale kui ka kogu maailmale.

See, et Venemaa on teel diktatuuri poole, on täiesti ilmselge, kui vaadata riiklike telekanalite Pervõi Kanal ja Rossija uudistesaateid. Ent samalaadset sisu pakuvad ka mitteriiklikud kanalid, mida kontrollivad Kremli oligarhid. Loosung «Elagu Putin!» on Venemaa telesaadete põhisisu. Et see väide ei kõlaks tühjalt, vaatleme mõningaid värskeid uudistesaateid.

«Vremja», Pervõi Kanal, 3. märts: suur reportaaž Vladimir Putini pressikonverentsist Kaliningradis. Venemaa president räägib ajakirjanikele arstiabi kättesaadavusest külas ja kangelaslikest pingutustest, mida on teinud Venemaa sõjatehnikatootjad, kel on valminud rakett Avangard, mille vastu on Ameerika raketitõrjesüsteem võimetu. Ajakirjanike näol võib näha lipitsevaid naeratusi, nende silmad säravad vaimustusest.

Uudislugu presidendikandidaadi Vladimir Putini toetusmiitingust Moskvas Lužniki staadionil. Kohal on tuntud näitlejad, sportlased, muusikud ja räppar Timati. Kõigi näod säravad õnnest, silmis on rõõmupisarad.

Uudislugu USA riigidepartemangu esindaja jõledast käitumisest, kui ta ei lubanud Venemaa ajakirjanikel küsimust esitada. Venemaa välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova: «Kui riigidepartemangu esindaja veel korra söandab nimetada Venemaa ajakirjanikke Venemaa ajakirjanikeks ja keelduda sel alusel vastamast nende küsimustele, siis me paneme Ameerika ajakirjanikud meie pressikonverentsidel spetsiaalsesse aedikusse. Sellest polegi nii palju aega möödas, kui USAs ei lubatud mustanahalisi kodanikke valgete reisijatega autobussi. Me ei luba sellisel moel ümber käia Venemaa ajakirjanikega.»

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova. FOTO: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

«Vesti», Rossija, 3. märts: uudislugu sellest, kuidas tähistatakse Bulgaaria vabanemist Osmani impeeriumi ikke alt, ja Venemaa rollist riigi suveräänsuse taastamisel. Intervjuud Venemaa regioonide uute kuberneridega, kes räägivad, kuidas nad hakkavad täitma president Putini korraldusi, mida too oma läkituses esitas.

«Segodnja», NTV, 3. märts: reportaaž Putini toetusmiitingult. Lühilood teiste presidendikandidaatide kohtumistest valijatega. Uudislugu tormi tagajärgedest USAs.

Põgusate variatsioonidega pakutakse seda infokogumit kõigis Venemaa telekanalites «valvetoiduna». Putinliku propaganda haripunkti võis nähtavasti leida saates «Vremja»: «Venemaa presidendi läkituse järel ei ole maailm enam endine. Maailm hakkab elama meie reeglite järgi.» Sellest saab ühtlasi teha nukra järelduse – Venemaa ajakirjandus on surnud.

Venemaa televisioon maalib laiade pintslitõmmete ja eredate sädelevate värvidega portree Putinist kui ülemaailmse tähtsusega liidrist, hiilgavast kõnemehest, targast juhist ja inimesest, kes kunagi ei eksi.