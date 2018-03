Eesti riigi ämmaemandad ehk kes õigupoolest olid Eesti esimesed advokaadid?

Vandeadvokaadiks saamiseks antakse ametivanne, see on veksel endale ja rahvale, mis tuleb kindlasti lunastada. Eesti Advokatuuri koondunud juristide vaimset potentsiaali on alatasa vaja läinud Eesti riigi ülesehitamisel. Eesti Vabariigist poolteist aastat hiljem saja-aastaseks saava advokatuuri ajaloole vaatab tagasi vandeadvokaat Aare Tark, kes juhtis advokatuuri aastatel 1994–2001.