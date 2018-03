Juhtkiri: rohkem läbipaistvust puidurafineerimistehase projekti

Praegu ei kahtle ilmselt keegi, et inimene ja loodus on seotud hulga nähtamatute sõlmedega ning sellest, kuivõrd me hoolitseme looduse kaitse ja säilitamise eest, oleneb ka meie endi füüsiline ja materiaalne heaolu. Inimese ja looduse vastastikuses suhtes ei toimu mitte midagi iseenesest. Neile, kes suudavad seda tasakaalu hoida, tasub loodus heldelt oma andidega. On suurepärane, et Eestis on paljud inimesed selle arusaamani jõudnud.

Meie ajaloolist kogemust arvesse võttes on ka loomulik, et inimesed suhtuvad teatud skepsisega igasugustesse suurprojektidesse, mille ettevõtmisel kerkivad ikka ja jälle esile ühed ja samad küsimused. Nendele probleemidele on läänemaailm otsinud lahendusi möödunud sajandi 50. aastatest peale ja võrdlemisi edukalt. See on kaasa toonud ühelt poolt keskkonnale tekitatava kahju minimeerimise ja teiselt poolt looduse kaitseks võrdlemisi rangete standardite kehtestamise. Sellega tuleb arvestada ükskõik millise projekti elluviimisel.

Mis puudutab Tartu külje alla plaanitavat puidurafineerimistehast, siis teoks saanuna tooks see kasu mitmele osalisele, ent selle käigus tuleb vastata tervele hulgale keskkonnateemalisele küsimustele. Kõigile küsimustele selle projekti vedajatel vastavate uuringute valmimiseni vastust veel polegi, kuid sellega, et avalikkusega justkui suheldakse aktiivselt, ent infot antakse sealjuures vähe, on tekitatud teatud hall tsoon, mis iseenesest täitub igasuguste hirmude ja spekulatsioonidega.