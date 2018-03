Carina Ferreira-Borges, Thomas Babor, Marge Reinap: kui katus laseb läbi, kas osta ämbreid?

Kümme aastat tagasi oli Eesti üks maailma kõrgeima alkoholitarbimistasemega riike. Eesti on teinud olulisi edusamme, vähendades alkoholitarbimist kolmandiku võrra. 2016. aastal joodi täiskasvanud elaniku kohta ligi viis liitrit vähem absoluutset alkoholi kui 2007. aastal. Tänu sellele on vähenenud ka alkoholi tarbimisega kaasnevad probleemid. Alkoholiga seotud haigustest põhjustatud surmade arv on selle ajaga langenud 40 protsenti. See tähendab, et alkoholitarbimise meetmed päästsid ainuüksi 2016. aastal enam kui 300 inimese elu. (1) Üks põhjus, miks alkoholipoliitika on olnud tulemuslik, on see, et ta põhineb lahendustel, mille tõhusust on rahvatervise eksperdid üle kogu maailma uurinud. Need on just need lahendused, mida alkoholitööstus mittetoimivaks kuulutab.