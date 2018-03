Neeme Korv: kui pikad on erakondade pingid?

Neid kaht kummitab nüüd pingi lühidus. Esimesel püsib reiting ühtlaselt madalal, teisel aga kerkib. Vabaerakond enam möödunud korra värskusele mängida ei saa – tuleb leida uut jõudu, eeskätt kohalikul tasandil erakondade vastu astunud valimisliitude ridadest. EKRE on nähtav, igast protestinoodist haaratakse innukalt kinni, kuid üksikutele populaarsetele teemadele keskendumine ei too üldist edu. Võibolla seepärast ollaksegi olukorras, et ehkki ühiskonnas on mõndagi, mis vaimsel eliidil harja punaseks ajab, pole seni leidunud suuremat seltskonda nimekaid teadlasi, kultuuriinimesi, ettevõtjaid jt, kes oleksid erakonnaga liitunud.