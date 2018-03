Karmo Tüür: Putini sõjakad multikad

Asi on selles, et see kõne polnud loodusnähtus omaette, jättes kõrvale detaili, et presidendikandidaat Vladimir Putin astus sellega esinemisega avalikult valimiskampaaniasse. Sellega rikkus ta muuseas õige mitut seadusesätet, sh seda, et vastavalt Venemaa Föderatsiooni põhiseadusele oleks too kõne pidanud toimuma eelmisel aastal (paragrahvi 84 järgi vajalik iga-aastane esinemine jäi 2017. aastal toimumata), et riigiteenistuses töötav inimene peaks kandideerimise ajaks oma ametisolemise peatama (sellest mööda minemiseks võeti vastu omaette seadusemuudatus, paragrahvi 41 punkt 5), kuni eetriaja võrdse kasutamise reegliteni välja. Aga mitte nendest ja muudest seaduseväänamistest pole seekord juttu.