Mikk Granström: kuidas kasvatada uued Kiisad ja Volmerid?

Filmikunstil on suur jõud. Veel suurem on see aga siis, kui osata seda ära kasutada. Nagu tehti näiteks Mihkel Ulgi noortefilmi «Nullpunkt» puhul: sellest sai esimene omasuguste seas, mille juures rakendati ulatuslikult ristmeedia võimalusi, unustamata sealjuures ka õppimise aspekti.

Tulemuseks oli see, et filmist ei räägitud mitte ainult tänaval, vaid selle üle arutleti ka koolitundides kõikjal Eestis. 55 000 vaatajaga on see siiani taasiseseisvusaja kõige populaarsem noortefilm.