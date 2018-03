Märtsipommitamise varju jäänud nüansid: ajaloolane Kalmar Ulm näitab kultushooneid, mida tänapäeva Tallinnast enam ei leia

Oma ehituslaadilt oli see suur pühakoda ajastu üks uuenduslikumaid: suurt rõhku oli pandud akustikale, iga vaikselt räägitud sõna pidi ka kaugemas nurgas olema hästi kuulda, hoone tiibehitise juures kasutati nimelt moodsaid gaasibetoonplokke, mis täiendavat isolatsiooni enam ei vajanud, kogu kirikuhoonet köeti aga aurukeskküttesüsteemiga, küttetorud asusid pinkide all.

1931. aasta veebruarikuu Tehnikaajakiri kirjutab nendest uuendustest järgmist: «Värske välisõhu saadab ventilaator kalorifeerist läbi, torude kaudu rõdude all asuvatest avaustest ruumi. äratõmbe avaused on lae all. … 20 cm paksune gaasbetoon on siin esmakordselt tarvitusele võetud eluruumis ilma mingisuguse muu isolatsioonita. Katsed on näidanud, et ka tänavuaastaste madalate välistemperatuuride juures (u –25 C°) seinad külma läbi ei lase, vastates soojuspidavuse mõttes 60 cm paksusele telliskivivoodriga silikaatseinale.»