Martin Oja: metsakaupmees, mine tagasi koolipinki!

Siiani kõige emotsionaalsem puhang on pärit metsaettevõtte teenistujalt Anti Rallmanilt. Lausa vabavärssi valatuna jõuab lugeja ette hipilik tunnetetulv. (EPL, 1.03.2018)

Tõsi, et Rallman mõjub siin-seal inspireeriva ja informatiivsena, paljud tema väited on üksikult võttes laitmatud. Siiski juhtub sisse prohmakaid, mis tõmbavad jalad alt tervelt tekstilt. Rallmann kinnitab näiteks, et enamuse Eesti ekspordist moodustavad puit ja puidutooted. See on otseselt väär – statistikaameti aastaraamat ütleb näiteks 2016. aasta kohta, et Eestist viidi enim välja elektriseadmeid, mille osatähtsus koguekspordist oli 22 protsenti. Puit ja puidutooted järgnesid alles 10 protsendiga.

Edasi – «iga raiutud tihumeeter toob riigikassasse 70 eurot». Kust on pärit see müütiline kujutelm? Erametsakeskuse 2017. aasta andmetel võrdub sama number umbkaudu tihumeetri kasepalgi hinnaga (lepa-, männi- ja haavapalgi tihu on ligi kaks korda odavam), lisaks lähevad maha töötlus- ja transpordikulud. Seega ei saa riigikassa tihult 70 eurot, vaid palju vähem.

Kõige rahutumaks teeb aga Rallmani väide, et «iga metsaomanik on suurim mitmekesisuse looja». Kas autor ikka teab, millest räägib? Mitmekesisuse mõiste on tulnud ökoloogiast ja seal on inimtegevus ühemõtteliselt seotud mitmekesisuse vähenemisega. On ka üksikuid erandeid, kuid monokultuurne puuistutus ja harvesteri kallistamine ei kuulu nende alla.

Liigiline mitmekesisus on väärtus, mida on otsejoones keeruline rahaliselt mõõta, kuid kaudselt aitab sellest aimu saada näiteks «tolmeldusteenus», mida pakuvad putukad põllumajandusele. Euroopa Liit prognoosib ränki majanduskahjusid, mida lähiaastatel tõotab tuua mesilaste ja teiste tolmeldajate arvukuse jätkuv kahanemine. Mitmekesisusel on kombeks kasvada aegamööda, ikkagi seal, kus inimene looduse rahule jätab.

Eelnevalt vaadeldud väited peegeldavad sügavamat probleemi Eesti puidusektoris ja majanduses üleüldse. Kuigi metsakoolis omandatud kitsas oskusteave võib olla eeskujulik, osutub väga õhukeseks arusaam süsteemide strateegilisest ehitusest ning pikaaegsest muutumisest. See väljendub ühelt poolt ökoloogilises, teiselt poolt makromajanduslikus rumaluses. Puudub piisav ülevaade Eesti positsioonist Euroopa ja maailmamajanduses tervikuna.

Metsa rohkem kui 100 aastat tagasi?

Näiteks kordub lõputuna metsakaupmeeste argument, et Eestis on praegu metsa rohkem kui sada aastat tagasi. Seda väidet ei saa mitte kuidagi vaadata lahusolevana Euroopa ja Maa ökoloogilisest ning inimgeograafilisest olukorrast. On ülimalt lühinägelik, et ei võeta arvesse inimkonna arvukust toona ja praegu, samuti globaalseid metsavarusid samas ajavõrdluses.

Tänapäeval on Eestil oma (veel raiumata) metsade tõttu suur majanduslik-geograafiline eelis, võimalik, et ka tõsine julgeoleku tagatis lähemateks kümnenditeks. Praegune intensiivne raie meenutab aktsiate müüki rämpshinnaga, sellal kui kõik märgid viitavad suurele turutõusule tulevikus. Seega on nii metsandus- kui majanduspoliitikasse hädasti juurde vaja süsteemset mõtlemist ja ökoloogilist haridust. Esimese asjana tuleks teostada faktikontroll. Lubamatud on meediaveergudel avaldatud kahe- või kümnekordsed eksimused inimestelt, kes nimetavad end valdkonna ekspertideks.

Raiemahtude kaitselt peaks arutlus liikuma järgmisesse faasi: kuidas puidusektorit optimeerida ja tõsta kvantiteedi asemel kvaliteeti. Küsimus pole mõistagi Hiinasse pakenditoorme müügist, vaid puidu tõelisest väärindamisest. Siinkohal näitavad eeskuju puitmajade ja kvaliteetse mööbli eksportijad.