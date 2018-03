Postimees 1935. aastal: «Looduse» direktor nilbuste pärast süüpingil

Eksperdile Fr.Tuglasele esitati küsimus: «Kas peate katkendit «Veri» kõlvatusisuliseks?» Ekspert arvab, et moraali seisukohalt ei saa seda lugeda otse kõlvatuks. See katkend pannud teda isiklikult muigama, sest selles noor kogenematu inimene, pealegi väheste võimetega, on püüdnud pateetiliste, kuid tühiste väljendustega mõju saavutada. Komissari küsimuse peale seletab ekspert, et noortele inimestele see teos lugeda ei oleks kõlvanud, kuid täiskasvanutele see halba mõju ei võivat avaldada. Edasi seletab ekspert, et varemalt on mujal ka selliseid kirjeldusi ilmunud. Isegi piiblis olevat võrreldavaid kohti. Näiteks Saalomoni ülemlaulus lugu alasti naisest.