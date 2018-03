Lapsehoidja Jüri Ratas: ülevaade poliitikutest, kes on saanud peaministrilt mõne skandaali tõttu noomida

Ülevaade suurematest skandaalidest:

Martin Repinski

Sama päeva õhtul, mil president Kersti Kaljulaid nimetas Jüri Ratase juhitava valitsuse ametisse, süüdistas Eesti Ekspress (22.11.2016) oma loos värsket maaeluministrit ja keskerakondlast Martin Repinskit valetamises oma Ida-Virumaal tegutseva kitsefarmi kohta. Ajaleht kirjutas, et Repinski müüb Hollandist toodud kitsejuustu oma farmi toodangu pähe ja tootmisprotsess tema farmis ei vasta nõuetele ja ta on jätnud inimestele palga maksmata.

Repinski lükkas kõik süüdistused kohe tagasi ja kinnitas, et ta ei ole kedagi petnud ning kogu tema tegevus vastab seadustele. Ratas ütles 24. novembril valitsuse pressikonverentsil, et talle ei meeldi maaeluminister Martin Repinski kitsekasvatuse teemal üles kerkinud kahtlustused ning minister peab kõik kahtlustused kiiresti ja selgelt ümber lükkama, kui need tõele ei vasta.

«Ma olen Martin Repinskiga vestelnud nii täna kui ka eile kui ka üleeile õhtul. Minu sõnum on olnud talle üks, et need väga tõsised kahtlustused või väärteod, mis ta on teinud, tuleb ümber lükata, kui need ei vasta tõele. Neid tuleb ümber lükata nii kaua, kuni on selge, et ta tegevus on olnud õige,» kommenteeris Ratas

Hiljem jõudis avalikkuse ette veel, et maaeluminister Martin Repinski on saanud Ida-Viru maakohtult alaealisena kelmuse katse eest tingimisi vanglakaristuse on korduvalt karistatud ka väärteokorras liiklusrikkumiste eest.

Repinski lükkas lõpuni kõik Eesti Ekspressi süüdistused tagasi, kuid astus siiski 6. detsembril ametist tagasi. Poliitik põhjendas oma tagasiastumist sooviga tuua Jüri Ratase värskelt ametisse astunud valitsus tule alt välja.

Repinski jõudis maaeluminister olla vaid umbes kaks nädalat. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Mihhail Stalnuhhin

Paar päeva pärast Repinski kitseskandaali puhkemist teatas riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin (KE), et ta pole nõus ERRi ajakirjanikega enne suhtlema, kuni tema käest on vabandust palutud.

«Te kindlasti teate, et pärast seda, kui mind ei lastud debattidele, mina ei suhtle ERRiga, ei raadio ega televisiooniga ja nii see jääb,» ütles Stalnuhhin «Aktuaalsele kaamerale», kes soovis küsida nn katuserahade jagamise kohta tuleva aasta eelarves.

Ratas ütles paar päeva hiljem, et ta tuletas Stalnuhhinile meelde, et amet kohustab teda edastama avalikkusele informatsiooni ja seda saab teha vaid läbi ajakirjanduse. «Kui ta siiani seda teinud ei ole, siis helistan talle uuesti, kuulan ja lohutan teda. Nali naljaks – ta peab aru saama, et ta peab seda tegema.»

Küsimusele, kas Ratas on valmis Stalnuhhini lahti laskma, kui ta veelkord keeldub suhtlemast, vastas ta: «Ma ei usu, et ta enam keeldub. Ma usun, et ta saab selgelt aru, et see käib tema töökohustuste hulka.»

Mihhail Stalnuhhin FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Mailis Reps