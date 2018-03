Kristen Michal Jüri Ratasele: mesijutu asemel peaks tühistama pensionäride kõrgema maksustamise

Ajal, mil vajame majanduses oskustega töötegijaid, asus Keskerakonna valitsus neid aktiivsest elust eemale suunama, tehes otsuse maksustada kõrgemalt just töötavaid pensionäre. Kui kogenud inimene - me kõik muuseas jääme vanemaks, nagu laul ütleb - tahab olla ühiskonnas aktiivne ja läbi töötamise parandada oma elujärge, pealegi makse tasudes ülal pidada ka riiki, öeldakse valitsuses, et see pole soovitud? On pealegi üldteada, et aktiivne olemine hoiab tervist ja on aluseks pikemale elueale.