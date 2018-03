Rahvatervise ohver

Ajalugu on tuhat korda näidanud, et kes üksi valgel hobusel miiniväljale kappab – kui laenata kõnekujund Marju Lauristinilt –, ei tule võitjana tagasi. Niisiis on sotside reiting ohver, mille erakond toob rahvatervise nimel. Ning kui mõelda riigimehelikult, mida iga erakond nagunii peaks tegema, siis peaks see seda ju väärt olema.