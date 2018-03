Ravel Reiljan: läbimõtlemata hoolduslõikuse tagajärjeks on veidrad või ebameeldivad vaatepildid linnades

Eesti asulapuud on olnud aastaid juriidilise kaitse mõttes päris kehvas seisus.

Kuna meil puudub ühtne, üleriigiline raie- ja hoolduslubade süsteem, siis on põhimõtteliselt nii väikese riigi kohta kuni 79 võimalust asulapuid erinevatel tingimustel raiuda ja hooldada, kuna just nimelt nii palju on Eestis hetkel kohalikke omavalitsusi.