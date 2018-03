Ivan Makarov: Eesti hümn – läbi tule, vee ja kanalisatsioonitorude

1988. aastal võeti Ameerikas vastu eriseadus isamaalistest ja rahvuslikest üritustest ja tseremooniatest, kus on ka kirjas, et kõik juuresviibijad, välja arvatud need, kes kannavad univormi, peavad seisma valvel, vaadates lippu ja asetades parema käe südamele. Vormis inimesed peavad andma au hümni esimestest nootidest kuni viimseteni. Mehed tsiviilriietuses on kohustatud võtma peakatted peast parema käega ja suruma need vasaku õla vastu, kusjuures käsi ise peab asuma südame ligi. Sellest rangest reeglistikust peavad ameeriklased hoolikalt kinni, ja ainult äärmiselt piiratud inimene hakkaks nendele ette heitma mingi punase režiimi tavade matkimist.