Peksa oleks ikka saanud

Võiks ju rääkida ka kunstilisest tasemest, aga see kõikus stseenist stseeni: Elleri «Kodumaine viis» tõi kananaha ihule, järgnenud autostseen kadus aga unustusehõlma. Ja rahvaviis pani kogu pere jälle kaasa laulma. Selline see lavastus oligi.

Nagu ka hinnangud sellele – seinast seina. Selge on, et juba varasemast kujunenud foon ei võimaldanudki üksmeelsel heakskiidul tekkida. Võib arvata, et ka lihtsalt Arvo Pärdi muusikat mängides oleksid nad ikka peksa saanud.