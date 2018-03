Postimees 1998. aastal: Alex Lepajõe neli aastat võltspassiga illegaalselt Eestis

Alexander Lepajõe jäi Tallinna lennujaamas vahele 28. veebruari keskpäeval, vahetult enne väljalendu Helsingisse. Passikontrolör hakkas kahtlema talle esitatud Eesti passis, mis oli välja antud 43-aastasele mehele. Kontrollimisel selgus, et passis on oskuslikult vahetatud omaniku foto. Ülekuulamisel tunnistas passi esitanud reisija pärast pikka puiklemist, et tegelikult on ta 36-aastane Alexander Lepajõe.