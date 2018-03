Laura Luide: miks mõned naised (rohkem) lapsi ei saa

Viimasel ajal – või õigemini juba pikemat aega – on vähem või rohkem päevakorras olnud kohalik iibeküsimus. Seda jälgides tekib aga aeg-ajalt vägisi mulje, et mõned lapsed, kes juba on olemas, on justkui ära unustatud.

Probleem, mis neelab

Eestis oli 01.01.2017* seisuga 149 904 puudega inimest, see on 11,4 protsenti kogu rahvastikust. Neist 11 895 oli 0–15-aastaseid lapsi, lisaks hulk 16–17-aastaseid noori 16–24-aastaste grupist, keda kokku on 4259. Hooldatavaid oli puuetega inimeste seas 11 413, neist 10 012 täiskasvanut ja 1401 last. Hooldajatoetust sai vastavalt 10 592 ning 9358 ja 1269 inimest. 2017. aastal valis 13 500 inimest mitteaktiivsuse põhjuseks «Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest» (sinna hukka ei kuulu lapsehoolduspuhkus!).

Tõenäoliselt kattub hooldustoetuse saajate ja mitteaktiivsete inimeste arv mõningal määral. Näiteks 2015. aasta tööjõu-uuringu andmetel ei osalenud toona hoolduskoormuse tõttu tööturul 8000 inimest ning osaajaga töötas selle tõttu 5000 inimest ning hooldust vajasid 11 982 inimest ja andsid 11 139 inimest.

Täpset infot selle kohta, kui suur või millised on hooldatavate hooldusvajadused, ei ole. Puuetega inimeste pereliikmete hoolduskoormuse kohta tehti viimane ametlik uuring 2009. aastal.

Ülalolev statistika võib tunduda veidra alustusena, aga see on vaid näide sellest, milline on seis puudetemaatika statistikapoolega. Andmeid justkui on, ent tabeleis puudub sisu ja süvitsiminek, mida valdkonna probleemidega tegelemiseks väga vaja on. Konkreetse lõigu panin kokku aga selleks, et iseloomustada probleemi, mis musta auguna eestlasi neelab.

Emad, keda riik tikutulega taga ajab

Eestis on päris palju hooldatavaid ja hooldajaid ning viimastest omakorda suur osa on kõrge hoolduskoormuse tõttu tööturult eemale jäänud.

Eriti halvaks teeb taolise olukorra see, et suure tõenäosusega tähendab suure hoolduskoormuse tõttu tööturult kõrvale jäämine ka ühiskondlikust elust kaugenemist. Et seegi lõik numbriteta ei jääks – 2015. aasta tööjõu-uuring märkis, et hoolduskohustus lasus toona umbes 30 000 naisel ja 17 000 mehel.

Oma kogemusest nii otse kui ka meedia vahendusel julgen väita, et enamik hooldajatest ongi naised. Need on emad, keda riik justkui tikutulega taga ajab. Ega Kadri Ibruski ilmaasjata oma artiklis rehabilitatsioonikaosest just ahastusse aetud emasid ei maininud.

Tihtipeale hooldabki just ema puudega last sünnist kas enda või lapse surmani. Kui üldse ei vea, siis selle ajani, kuni tal endal hooldajat vaja, sest hoolduskoormus on kohati väga suur ning aja jooksul kasvavgi. Juhul kui aga väga veab, on hooldataval puudega lapsel teine vanem. Harvad pole juhtumid, kus isa puudega lapse sündides perest kaob – põhjuseks tõenäoliselt internaliseeritud valehäbi ja/või tajutud ühiskondliku negatiivse reaktsioon (umbes «milline tõeline mees siis sandi sigitab?»).

Toetusprotsent muutus viimati 2006. aastal