Johanna Vallistu: töö paindlikkus jätab Eestis soovida

Laupäeva hommikul kell pool viis annab voodi kõrval olev nutitelefon malbelt märku saabunud töömeilist, mille on saatnud projekti tähtaja lähenedes agar kolleeg, kes teatab, et olukord on kehv ja projekti lõpp tuleb pingeline. Uni kaob, mõtted liiguvad kohe tegemata tööle ja mõnusalt pika hommikuune asemel on meeles mure. Reedel varakult perega Kirde-Eestisse spaasse sõites ja autos mobiilse kuumkoha abil sülearvutis «kodutööpäeva» tehes tundus ju, et kõik liigub sujuvas joones.

Töötamine kodust, autost või spaakohvikust vaid väikese sülearvuti abil on tõenäoliselt midagi sellist, mida nüüdseks pensioniikka jõudnud inimesed kunagi tööelus võimalikuks või aktsepteeritavaks ei oleks pidanud. Sellises olukorras leiavad end üha sagedamini aga näiteks inimesed, kellel on projektipõhine töö.

Paindlikule tööle aitab kaasa Eesti muljetavaldav mobiilse interneti infrastruktuur ja inimeste head digioskused. Kolleegidega koosoleku pidamiseks on vajalik vaid Skype ja kas kedagi üldse huvitab, kas aruanne sai valmis kell üheksa õhtul või tava-arusaama järgi tööajal? Paindlikkusel on palju atraktiivseid jooni alates sellest, et keskendumine tuleb teinekord kodus või kohvikus palju paremini välja kuni võimalusele oma pereelu tööga paremini ühitada.

Võiks eeldada, et kaugtöö ja ajapaindlik töö on midagi sellist, mida innovaatilises Eestis juba praegu muust maailmast palju rohkem tehakse. Arenguseire Keskuse tellitud uuringust selgub aga, et oleme Euroopa keskmike hulgas või isegi alla selle. Eestis on aasta jooksul kaugtööd teinud ligikaudu iga viies inimene ja ajapaindlikule tööle, mille puhul töötaja saab ise valida töö algus- ja lõpuaega, on ligipääs umbes 30 protsenti töötajatest.

Ka on paindlik töö Eestis levinud peamiselt kõrgharitute, juhtide ja tippspetsialistide hulgas. Näib, et töö- ja pereelu ühitamine ei ole paindlikkuse peamine ajend, sest väikelaste vanemad ei tööta Eestis teistest paindlikumalt – tulemus, mis erineb muust Euroopast. Võib julgelt õhku visata mõtte, et paindlikkus on Eestis privilegeeritud ja pigem osa tööandjate talentide värbamisprogrammist kui standardpaketist.

Paindlikkust pelgava tööandja veenmiseks võib öelda, et ajapaindlikult töötavad inimesed on oma töö- ja pereelu tasakaaluga rohkem rahul ning see tähendab ka suuremat rahulolu tööga. Paindlik töötaja on rahvusvaheliste uuringute põhjal rohkem motiveeritud, vähem haige ja töötab teistest intensiivsemalt ja rohkem (eriti tõsi kaugtöö tegijate osas).