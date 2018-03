Kadri Kuulpak: igaüks võib olla Jakob Hurt

Ema ütleb mulle tihti, et näeb minus mu vanavanaema. Ei tea, kas isamaa-armastust on võimalik pärida, kuid sinimustvalge mõtteviis kannab mind ka päevil, mil Eestimaa pole piduehtes. Tahaksin loota, et selles on oma osa esivanemate elulugude tundmises ja endas kandmises.