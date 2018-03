Kalle Voolaid: Pyeongchangi olümpia õppetunnid ehk Pierre de Coubertin võib rõõmustada

Kaks intensiivset Pyeongchangi taliolümpiamängude seltsis veedetud nädalat on veerenud ajalukku. Sportlasdelegatsioonid on laiali sõitnud, ametnikud koostavad aruandeid, meedia ajab taga viimaseid klikke ja ka kõige andunumad olümpiafännid hakkavad, kahetsustunne südames, selleks korraks oma tähelepanu koomale tõmbama. Käes on kokkuvõtete tegemise aeg.