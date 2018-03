Margus Lember: arstide koolitus Tartu Ülikoolis pole teadusvaba. Veel...

Tartu Ülikool väärib seda, et autoriteetse kirjutisena kavandatud arvamusvaldused ei oleks emotsioonidest kantud isiklikud arvamused, vaid tugineksid eeskätt faktidele. Ja mis parata – raha, töötajad ja üliõpilased tuleb tervikanalüüsiks kokku lugeda ning tehteid tehes aitab meid paljukirutud Exceli tabel.

Professor Jüri Alliku arvamusloos (PM AK 10.02) esineb kahetsusväärselt ebatäpseid andmeid vähemasti meditsiiniteaduste valdkonna kohta. Õigus on professor Allikul selles, et arstiõpe on kulukas ning selle rahastamises peaks olema arvesse võetud nii märkimisväärne praktikumide osakaal kui kliiniline õpe väikestes rühmades.