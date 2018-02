Lugeja vabariigi aastapäeva kontserdist: miks ei korraldatud ideede konkurssi?

Küsimus oli vaid, kas valiti võimalik parim tegija. Kas see, et NO99 on olnud rahvusvaheliselt tunnustatud teatritrupp, annab neile piiramatu usalduskrediidi? Miks ei korraldatud ideede konkurssi? Vaatamata rahvusvahelistele auhindadele ja teatri populaarsusele kartsin ma, et nad ei suuda vältida liigseid ekstravagantsusi, unustada päevapoliitikat, publiku šokeerimist ka sel õhtul.

Enam-vähem nii oligi. Etenduse keskmes olnud film oli klišeelik ja pealiskaudne, otseviidetega päevateemadele nagu Riiast õlle toomine, mõõdutundetu metsalangetamine jne. Endise pärnakana ei tundnud ma, et nende sõnum oleks kuidagi mind või meie sajandivanuses riigis elavat mõne teise kandi inimest puudutanud. Setod on küll moeasi, aga see oli lihtsama vastupanu teed minek.

Filmist sain teada, et me oma ühiskonnaga oleme ummikus. Me oleme sajandi pikkuse ajaloo kokku võtnud tõdemusega, et oleme ummikus! Nüüd siis, kui inimesed elavad paremini kui kunagi varem, kui meie riigikaitse on tugevam kui kunagi varem, kui me kultuuriliselt kuulume Euroopasse tihedamalt kui kunagi varem (oleme jäänud eestlasteks ja peaaegu saanud eurooplasteks). Nüüd oleme me siis nii ummikus, et ka pidupäeval ei saa väärikalt rõõmustada ja õnnelikud olla.