Sirje Niitra: jätaks kleidid näitamata?

«Suur galerii presidendi vastuvõtul käinutest», «Hiigelgalerii», «Särav seltskond», «Eesti disainerite kaunis looming», «Presidendi kõige kaunimad külalised», «Presidendi vastuvõtu glamuursed külalised», «Kellel olid kõige silmapaistvamad kleidid ja aksessuaarid?» jne, jne. Need on vaid mõned pealkirjad vabariigi aastapäeva järgsest eesti meediast. Lisaks moeblogid ja moekunstnike arvustused.

Ja tõesti, kostüümid lähevad iga aastaga aina uhkemaks ja kallimaks. Nii kalliks, et igaüks sellist endale lubada ei saa. Eriti kui silmas pidada, et sellega hiljem midagi teha ei ole. Usun, et ma ei eksi, kui arvan, et mõnigi vastuvõtule kutsutu jättis just sel põhjusel tähtsale peole minemata.