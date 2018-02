Katre Koppel: «Avalik arvamus puidurafineerimistehasest» ehk Kuidas esitada poliitikutele uuringutulemusi

Viimase paari kuu jooksul on üha enam hakatud avalikkuses rääkima Tartu lähiümbrusesse kavandatavast puidurafineerimistehasest.

7. veebruaril Postimehes avaldatud intervjuus tunneb tselluloositehase rajaja Margus Kohava Est-For Invest OÜst muret kohalike inimeste vastuseisu pärast. Ta palub, et esmalt antaks «võimalus asja uurida ja alles seejärel otsustada».

Sama retoorika jätkub 22. veebruaril Äripäevas avaldatud loos «Puidurafineerimistehast on Eestile vaja».

Ja tõepoolest, tehase rajajad on juba ka ise alustanud uuringute tegemist. Just neil päevil esineb Kohava äripartner Aadu Polli riigikogu fraktsioonidele ettekandega «Mets kui meie suurim vara – kuidas seda parimal moel väärindada ja kasutamata potentsiaal realiseerida?», kus muu hulgas tutvustab 2017. aasta detsembris korraldatud uuringu tulemusi «Avalik arvamus puidurafineerimistehasest».

Uuringud on kahtlemata vajalikud ning antropoloogi ja uuringute tegijana pean eriti oluliseks taolist tagasisidestamisvõimalust, mis keskendub inimeste arvamustele, suhtumistele ja hoiakutele.

Samas saab uuringuid kasutada ka oma seisukohtade õigsuse tõestamiseks ja kinnitamiseks.

Umbes sada aastat tagasi kirjutas Max Weber, tänini üks mõjukamaid sotsiaalteadlasi, et iga võimusüsteem püüab tagada ja kasvatada usku oma legitiimsusesse. Ehk siis iga poliitiline või religioosne süsteem, aga ka iga asutus, ettevõte ja ärimees püüab veenda ühiskonnaliikmeid oma tegevuse õigsuses. Veenmiseks kasutatakse nii teadlikult kui ka alateadlikult erinevaid strateegiaid.

Est-For Investi ettekande viiel slaidil, kus esitletakse uuringutulemusi, püütakse poliitikuid viie strateegia abil veenda, et puidurafineerimistehas on just see, mida avalikkus tahab. Kuidas käib veenmine?

1. Näita, et uuringu on teinud ekspert.

«Avaliku arvamuse puidurafineerimistehasest» on korraldanud Turu-uuringud AS. Uuringu usaldusväärsuse tõstmiseks on eraldi välja toodud uuringujuht Juhan Kivirähk, kelle nii ametialane positsioon kui ka nimi viitab tuntusele, lugupeetusele, kogemusele ja ekspertsusele.

2. Näita, et uuringu tulemus kajastab meie kõigi arvamust.

Uuringu tulemusi esitletakse üleriigilise uuringuna, kaasatud on kõik Eesti piirkonnad. Slaididel näidatakse, mitu protsenti siit ja sealt piirkonnast on kuulnud kavatsusest tehas rajada, kui palju toetab rajamist ja kui palju on vastu. See kõik näib väga veenev, aga süvenedes ilmneb, et kusagil ei ole kirjas valimi suurust. Minul jääb küsimus: kui palju inimesi ikkagi uuringus osales?

3. Näita, et uuringu teema on meile tuttav – me kõik teame sellest kõike.

Selle asemel, et alustada uuringutulemuste esitamisest ja öelda, et 46 protsenti vastanutest (jah, vastanute arvust, mida me tegelikult ei tea) on kuulnud tehase rajamise ideest, sõnastatakse tulemus hoopis nii:

«Vaatamata sellele, et kavandatav puidurafineerimistehas on saanud palju meedia tähelepanu, on selle rajamise ideest kuulnud vähem kui pooled 15-aastased ja vanemad Eesti elanikud.»