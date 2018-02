Karmo Tüür: solvumisruum

Kohe alustuseks tunnistan üles, et ega ma täpselt ei tea, misasi on komberuum. Aga puhtintuitiivselt see sõnake mulle maitseb. Ta kõnetab just täpselt niimoodi, et paneb korraks tugitoolis nihelema. Tekitab väikese ebamugavustunde, et... miks ma sellest mõttest nüüd täpselt aru ei saa? Ja kas ma peaks selle peale solvuma?