Martin Luiga: riik ei pea ilmtingimata müüma kõike lihtsalt seepärast, et see toob sisse raha

Ka Tartu teadlastel polnud lubatud uude Physicumi hoonesse oma vanu seadmeid kui sisekujundusega sobimatuid kaasa võtta. Tean üht kunstitudengit, kes osales mõni aasta tagasi eelarvelisel kaasamisel. Tudengid tahtsid turvamehele kõrgemat töötasu, et too kauem kohal oleks ning üliõpilased saaksid öösiti töötada, aga nende pettumuseks teatati, et selline investeering oleks raha «raiskamine», sest osta tuleb «asju».

Seega ei saa me praegusel rikkal ajal lubada paljude kultuuriliste traditsioonide jätkumist, mida vaestel üheksakümnendatel veel võimaldati. Kui palju hektareid peaks veel lagedaks raiuma, et noid kadunud asju taastada? Ja kui nende kadumist katsutakski lageraiega kompenseerida, siis on ju samas selge, et ega see pidu pikalt kestaks, sest lageraie on nii metsas kui ka kultuuris eelkõige hoolimatuse ilminguks – nii mineviku pärandi kui ka tuleviku võimaluste suhtes.

Ülepea ei saa kultuuri head tervist vaadata sinna paigutatava raha hulga järgi, vaid pigem tema mõjude ja ühiskondlike seoste järgi. Küsimus on selles, kuivõrd kultuur kitsamas mõttes mõjutab kultuuri laiemalt ehk siis ühiskonna toimimist üldse. Kui kultuurivaldkond opereerib kitsalt vaid iseenese piires, siis pole tegelikult tegu kultuuriga, vaid mingit sorti intellektuaalse meelelahutusega, millega tegelemine kahtlemata treenib mõistust ja omab mingit staatust, nagu ka malemäng, aga selle seosed elava rahva ning poliitilise kultuuriga on nõrgad või lausa olematud.

Nii pole kultuuriministeerium meie suurele rikkusele vaatamata võimaldanud kuue miljoni suurust investeeringut, et inventeerida ligi viite tuhandet eestlaste veel inventeerimata looduslikest pühapaikadest, samal ajal kui kirikute ja mõisate renoveerimise peale kulutatakse kordades rohkem raha. Pärandkultuuri kaitsjate palvetele vastavad ametnikud, et investeeringut ei võimaldata avaliku huvi puudumise tõttu, samas kui Erametsakeskuse 2006. aastal tellitud meelsusuuring näitab, et 84 protsenti küsitletutest peab ajaloolis-kultuuriliselt tähtsate loodusmaastike hoidmist väga tähtsaks.

Pühapaigad, mille inventeerimine pole kuigi kulukas ning mille kaitsmine poleks Eestile ka eriline majanduslik kulu, on jäetud rüüstata ja lagastada, kuigi tegemist on Eesti omakultuuri kõige põlisemate objektidega, hoopis kallimate ja vanematega kui mõisad ning kirikud. Seega on tegemist muinsusliku varaga, mille hoidmine peaks olema iga eestlase vankumatu tahe ja kohustus. Ometi peavad raiete või kaevanduste huviorbiiti sattunud ja elavas kasutuses pühapaikade eest seisvad inimesed liigagi tihti riigi ja valitsevate võimudega vastamisi minema ning lõpuks majandussurve tõttu alla vanduma ja meie põlise omakultuuri hävitamist pealt tunnistama.

Kõike ei saa rahasse ümber arvutada