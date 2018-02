Erkki Bahovski: Soome murtud sild. Miks me küll nii teeme?

Kuid eufooria lahtus kiiresti, kui meieni jõudis teade Tallinna Ülikooli plaanist sulgeda soome keele ja kultuuri eriala kulude kokkuhoiu nimel. See uudis on kogu Eesti-Soome suhete taustal nii erakordne, et pärast esimesi negatiivseid emotsioone sunnib ikkagi küsima paar tõsist küsimust.