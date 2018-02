Mihkel Mutt: «Kuradile käigu jagatud kuulsus!»

Tasapisi kostab hääli, et olümpiamängud pole enam säärane verstapost kui vanasti. Nende kuvand on lahjem, meediaponnistustele vaatamata. Põhjus pole nooruse rohelisemas rohus, vaid muutuvas maailmas.

Osalt on asi mängudes endis. Kolleeg Raul Rebane kirjutas sellest juba tosina aasta eest, muuhulgas märkides, et lisandub üha uusi alasid, nii et välja antavate medalite hulk aina suureneb. Statistika kinnitab seda.