Andrei Kuzitškin Eesti juubelipeost: kord saja aasta jooksul võiks siiski pidutseda nii kuis saab

Tekst jätkub: «Seetõttu hakkasid paljud Eesti ja naabermaa Soome elanikud joogi ja kütuse järele sõitma Lätti, kus hinnad on tunduvalt madalamad. Alkoholi ostetakse suures koguses. Eesti valitsus kutsus selle peale inimesi ilmutama patriotismi ja tugevdas alkoholipatrulle. Eesti maksu- ja tolliameti andmetel on aktsiisi alalaekumine läinud riigile juba maksma ligemale 30 miljonit eurot. 2017. aasta lõpul selgus Eurostati andmetest, et Euroopa Liidus tarbitakse kõige enam alkoholi Balti riikides. Eesti inimeste majapidamise kogukulust langes alkoholi arvele lausa 5,6 protsenti. Järgnesid Läti ja Leedu vastavalt 4,8 ja 4,2 protsendiga.»

Ning lõpeb see «pidupäevareportaaž» reipa teadaandega: «Laupäeval, 24. veebruaril tähistab Eesti riigipüha – 100 aasta möödumist vabariigi iseseisvuse väljakuulutamisest.»

Loomulikult ei jätnud Venemaa ajakirjandus tähelepanuta Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi kõnet, tuues sellest siiski välja ainult Venemaa kohta käiva katke, milles riiki nimetatakse «keeruliseks naabriks».

Meeldiv erand kogu selles «vaikimise vandenõus» oli lugu Peterburi lehe Fontanka.ru portaalis, mille «Soome leheküljel» avaldatakse uudiseid Eesti sündmustest. Otse juubeli eel teatati portaalis: «Maa, mis on kinkinud maailmale Skype’i ja kuulsad Tallinna kilud, tähistab 24. veebruaril iseseisvuse sajandat aastapäeva. Nii uhke tähtpäeva puhul koostas Fontanka.fi testi, mis selgitab, kui keeruline ja raske või siis hoopis kerge ja meeldiv oleks teil elada Eestis.» (Muide, tegin testi läbi ja sain teada, et olen hinges eestlane.)

Agentuur Russia Today teatas (viitega Postimehele), et «Tallinnas toimus sõjaväeparaad Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva auks. Sellest võtsid samuti osa Eestis paikneva NATO lahingugrupi sõjaväelased. Paraadi võttis vastu Eesti president Kersti Kaljulaid, juhatas Eesti kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.»

Selle järel lisas agentuur, et «Eestis lõppes hiljaaegu õppus «Talvelaager 2018»». Mis seos on sellel juubeliga, jäi selgitamata.

Peotujutu lõpetus

Saan muidugi aru, et «kõiges on süüdi Putin». Kurb küll, aga mulle paraku tundub, et mõnikord lasub süü ebaõnnestunud mainekorralduses ka Eesti poolel.

Mulle tundub, et presidendikantselei, valitsus ja eriti kultuuriministeerium ei suutnud kinkida Eestile tõelist pidupäeva. Just seepärast sai Venemaa meedias Eesti sajanda sünnipäeva põhisündmuseks «alkoholimarss».

Saan aru, et eestlase mentaliteeti iseloomustab tagasihoidlikkus, kokkuhoid ja tööarmastus. Aga kord saja aasta jooksul võiks siiski pidutseda nii kuis saab. Seda aga ei juhtunud. Laulupidu on ikkagi palju mastaapsem ja huvipakkuvam. Korraldasin Tomski oblasti kultuuriministrina kümneid üritusi ja tean, kuidas neid saab ja tuleb korraldada. Ent Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva pidustuste korraldamine oli selles mõttes üsna nurjunud: kuhu jäid kostümeeritud rongkäigud, massipidustused, laadad, Eesti rahvaste ja Eesti köögi presenteerimine? Tundub, et Eestis ei suudetud korraldada tõelist pidupäeva. Või ei tahetud. Paljud minu eestlastest tuttavadki ütlevad nüüd: «Keegi tahtis ikka Eesti juubeli ära rikkuda. Ja see õnnestus.» Kahju ja kurb. Nii ma arvan ja teisiti ma ei saa.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane