Ene-Margit Tiit sündimuse suurendamisest: Eestis on kõrgharitud naistel partnereid raske leida

Laste saamiseks on vaja meest

Väga oluline on lapsi planeerivale naisele ka kindlustunne. Veendumus, et tema laps on oodatud mitte üksnes oma vanematele, vaid ka sugukonda, kogukonda ja Eesti riigile. See tähendab, et olgu see laps milline tahes, keegi ei näitaks tema peale halvustavalt näpuga – ei selle pärast, et tal ei ole (enam) isa või et ta nahavärv pole õige või sellepärast, et tal on viis õde-venda. See tähendab, et teda ootab lasteaiakoht (mille vanem saab ise valida), et ükskõik missuguse perekonda tabanud löögi tagajärjel riik abistab ja toetab ning kindlasti ka seda, et iga laps saaks oma võimed parimal viisil välja arendada.