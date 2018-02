Priit Pullerits: taanduv Eesti

Tookord naeris enamik Pahvi nõudmise välja, väites, et ega kultuuriminister saa olümpiatulemuste eest vastutada. Kuna keegi vastutust ei võtnud, läks neli aastat hiljem Sotšis veelgi sandimalt. Eesti parimaks tulemuseks jäi iluuisutaja Viktor Romanenkovi 24. koht. Äsjalõppenud olümpia päästis Eesti jaoks neljanda kohaga Saskia Alusalu, aga tema, aastaid välismaal elav-treeniv kiiruisutaja, on veelgi süsteemivälisem, kui oli Šmigun-Vähi.

Võrreldes lõunanaabritega, kellele Eesti on talispordis ikka ülalt alla vaadanud, oleme jõudnud olukorda, kus peame lätlastele kadestavalt alt üles vaatama. 16 aastat tagasi, mil Andrus Veerpalu ja Jaak Mae tõid Salt Lake City olümpialt kahe peale kolm medalit, jäi Läti tühjade pihkudega. Tosin aastat tagasi Torino olümpial, kus Šmigun-Vähi ja Veerpalu võitsid kokku kolm kuldmedalit, sai Läti vaid ühe pronksi. Vancouveris püsisime tänu Šmigun-Vähi hõbedale lätlastega enam-vähem ühel pulgal – nemad said kaks hõbedat. Aga eelmistel talimängudel Sotšis polnud nulli peale jäänud Eesti sportlastest lätlastele enam mingit vastast: lätlased võitsid koguni neli medalit. Pyeongchangis said lõunanaabrid küll vaid ühe medali, pronksi kahebobil, aga kokku kümme kohta esikümnes. Eestlastest ei jõudnud peale Alusalu esikümnesse keegi. Järeldus: Läti on tõusev, kuid Eesti langev spordimaa.