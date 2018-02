Tiina Aug: millal tohib Eestis rõõmutseda?

Eesti ajalugu on kahtlemata olnud sünge, aga millal me sellest süngusest siis ükskord vabaneme? Kas me tõesti peame kõiki oma tragöödiaid meenutama igal kui viimsel riigipühal? Miks me ei võiks lõpuks ometi tähistada saavutatud võite minu poolest kas või lõunaeurooplaste kombel tobedate konfettide, veini, tantsu, laulu, huumori ja ülemeelikusega? Ma olen täiesti veendunud, et minevikku ei tohi unustada, aga kas peab tõesti kogu aeg kandma pärgi kõikvõimalike ausammaste juurde ka siis, kui pole tegu otseste leinapäevadega? Isegi Eesti sünnipäevade, jõulude ja jaanipäevade ajal?