Ahto Lobjakas Kaljulaidi kõnest: riik – see on president

Kõige märgilisemalt ilmnes see Kaljulaidi kõne nendes osades, mis kas otsesõnu või vihjamisi käsitlesid Eesti viimase poliitilise presidendi Konstantin Pätsi ajaloolist pärandit. Kaljulaid osundas Pätsi aastast 1922, mil too polnud veel president, tsitaadiga, mis kritiseeris marurahvuslust. Mida Kaljulaid ei pakkunud, oli Pätsi hilisema demokraatia ja õigusriigi lammutamise kriitika. Vastupidi, August Rei mälestustele toetudes osundas Kaljulaid 1943. aasta tähelepanekut ühelt briti autoriteedilt, kes kirjeldas sõjaeelset Eestit hea valitsemise (ilmselt good governance) võrdkujuna, kelle «nurisejad» ei saanud lihtsalt aru, kui eesrindlikus riigis nad elasid. Järeldus siit on vältimatu: õigusriik ja demokraatia on Eesti riigi 100. sünnipäeval taas teisejärgulised.

See muidugi on teisejärguline. Ajalugu, millest meie rahvuskonservatiivne president hoolib, on ajalugu, kus riik on üle igasuguse kriitika seni kuni ta täidab oma ajatut ülesannet säilitada eesti verd, keelt ja meelt. Kui see peaks võimatuks osutuma – ja ta on jätkusuutliku visioonina üha kahtlasem ühiskonnas, mille liikmetest enam kui veerand on venekeelsed, kellelt eeldatakse vaikivat assimilatsiooni – on tänases piirideta Euroopas soovijail alati võimalik välja rännata. See ongi see koht, kus liberalism ja konservatism saavad koos eksisteerida, nagu president Kaljulaid varem on lubanud – Euroopas, teine teisel pool piiri.