AK küsitlus: mufti, rabi, piiskop ja vasakpoolne soorollidest, bitcoinist ja kosmosest

Šmuel Kot: «Judaismis panid targad inimesed juba aastasadu tagasi, kui veel mingit Me Too liikumist polnud, paika reeglid: mehed ei anna naistele tervituseks kätt. Toora austab naist ja seepärast keelab füüsilise läheduse mehe ja naise vahel, kes pole omavahel abielus. Kui mees annab naisele käe, siis rikutakse sellega toora keeldu. Mees ja naine ei tohi üleüldse ühte ruumi kahekesi jääda, kui nad pole abielus. Ma ei anna naistele kätt mitte seepärast, et oleksin kasvatamatu, vaid kuna see oleks reeglite rikkumine: füüsiline puudutus on keelatud. Kuid oma meeles soovin ma kõigile head. Ma ei tohi isegi Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul president Kersti Kaljulaidiga kätelda ning ma pean sellest kinni mitte sellepärast, et kuidagi eraldi silma paista, vaid kuna reeglid on sellised.