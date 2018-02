Arnold Rüütli esimene vabariigi aastapäeva kõne: vaesed ei ole üksnes eakad, vaid vaesuse piiril asub suur osa just lastega peredest

Vastastikune austus ja võrdne partnerlus on eelduseks ka globaliseeruva maailma väljakutsetega toimetulekuks. Üheks selliseks väljakutseks on paraku muutunud rahvusvaheline terrorism, mille katastroofilise avaldumise tunnistajaks olime kõik läinud aasta üheteistkümnendal septembril. Meile on võitlus terrorismiga eluliselt tähtis, sest ajalugu on näidanud, et suurte vastasseisude esimesteks ohvriteks langevad väikeriigid ja -rahvad.

Peab jätkuma ka kriitilist meelt

Daamid ja härrad!

Eesti on teinud silmapaistvaid edusamme geeniuuringutes ja infotehnoloogias. Kolmandik eestlasi kasutab regulaarselt interneti võimalusi. Kunagi varem pole Eestis ilmunud nii palju erinevaid raamatuid kui nüüd. Kunagi varem pole olnud meil nii palju kunstigaleriisid ja teatreid kui uue aastatuhande algul.

Peagi saab nurgakivi kunstimuuseumi uus hoone. Eesti pärimuslik, süva- ja levimuusika on pakkunud meile nii hingelist ülendust kui ka meelelahutust. Eesti heliloojad ja dirigendid on kandnud Eesti nime maailma, eeloleval kevadel langeb meile osaks haruldane võimalus korraldada Eurovisiooni lauluvõistluse näol sadu miljoneid inimesi hõlmav levimuusika pidu.

Ja muidugi kroonivad emotsionaalselt Eesti edu meie olümpiakangelased, kelle vastsete esindajatena lubage mul tänada Andrus Veerpalu ja Jaak Maed. Olgu tänatud teisedki, kes läbi spordi Eestile kuulsust toonud. Teie edu innustab järgnevaid põlvkondi ja aitab kaasa eluterve Eesti idee teostamisele. Hea eeskuju on meie lastele parim kasvataja.

Me võime olla uhked oma saavutuste üle, kuid nagu rahvasuu ütleb – uhkus ajab upakile. Meil peab jätkuma kriitilist meelt näha ka seda, mida oleme kas hoolimatusest või oskamatusest tegemata jätnud.

Eestlastele on kord omane elada küll tänases, kuid muretseda ka homse pärast. Rahulolust algaks stagnatsioon ja enesepete. Riigi- ja ühiskonnamured läbivad punase joonena 1920.–1930. aastate eesti vaimueliidi kirjutisi. Ka neil aegadel, mida nüüd peame Eesti ajaloos kuldseteks, kurdeti demokraatia nõrkuse, korporatiivsuse, poliitikute silmakirjalikkuse, sotsiaalse ebaõigluse ja tõusikluse üle.

Tõusiklust võib pidada kiiresti kihistuva ühiskonna paratamatuks kaasnähteks, mis naeruvääristab end lõpuks ise. Tänane Eesti riik seisab silmitsi aga hoopis tõsisemate probleemidega.

Teadlased on väitnud ja avalikkus tunnistanud, et hind, mida oleme maksnud oma edu eest, on olnud ülekohtuselt kõrge. Selle sisse tuleb arvata ühiskonna lõhestatus, riigi institutsioonide madal usaldatavus ja poliitikute võõrandumine rahvast, mille tulemusena on rahvas omakorda võõrandunud poliitikast.

Eesti tegelikkus on see, et osas meie maakondadest on juba viiendik töövõimelisest elanikkonnast tööta, praktiliselt kümnendik lastest ei käi koolis ja meie majanduse kogutoodang on alles nüüd jõudnud 1991. aasta tasemele.