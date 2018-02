Lennart Meri esimene vabariigi aastapäeva kõne: Eesti on jätkuvalt pinnuks impeeriumimeelsetele

Neist esikohal on mullusuvine CSCE tippnõupidamise lõppdokument, milles Vene Föderatsioon võttis endale kohustuse oma jurisdiktsioonile allutatud ja ikka veel Balti riikides viibivad relvajõud siit välja viia «kiiresti, korrapäraselt ja täielikult».

See on Eesti prioriteet, ja ma arvan mitte eksivat, kui härra Gorbunovsi loal ütlen, et see on ka Läti prioriteet. Meie ülim eesmärk on oma suhted Vene Föderatsiooniga kujundada euroopalikul moel, niisama sõbralikult ja koostööl rajanevatena, nagu me oma suhteid lühikese ajaga oleme taastanud Saksamaa, Prantsusmaa, Põhjariikide ja iseäranis Soomega, Kanada ja Ameerika Ühendriikidega, kelle õnnitlus Eesti Vabariigile Bill Clintoni sõnadega on seadnud meid eeskujuks demokraatlike reformide läbiviimisel ja ümberhäälestumisel vabaturumajandusele.

Ma kasutan juhust ja tänan teid kõiki oma rahva nimel selle eest, et te usute meisse, meie truudusse demokraatia põhiväärtustele, usute meie tulevikku niisama kindlalt, nagu seda usub Eesti rahvas.

Lubage kinnitada omalt poolt: Eesti on läbi sajandite olnud Euroopa õigussüsteemi idapiir ja jääb selleks. Sajandite vältel on Eesti vastu võtnud Venemaalt põgenenud religioosseid ja poliitilisi teisitimõtlejaid ja andnud neile kaitset, kindlustunnet ja turvalise kodu.

Neist said Eesti Vabariigi lojaalsed kodanikud. Nad asutasid siin emakeelseid koole ja õppisid Dostojevskit ajal, kui meie piiri taga Nõukogude Liidus Dostojevski teoseid hävitati. Nad rajasid oma kirikud ajal, kui teispool piiri ehitati kloostrid ümber kontsentratsioonilaagriteks ja kirikuõpetajaid veeti nagu loomi tapalavale.

Eesti on olnud ja jääb avatud ühiskonnaks, Euroopaks. Kuid just selle nimel, Euroopa väärtuste kaitsmiseks vajab Eesti kindlat piiri. Mitte Venemaa vastu, vaid Karaganovi doktriinide vastu; organiseeritud vene kuritegevuse vastu, mille niidid ulatuvad juba Ühendriikidesse ja mille laine hakkab veerema üle Euroopa; narkootikumide ja relvade salakaubanduse vastu, millel parasiteerivad terroristid.

Meie piir on Euroopa väärtuste piir, ta jääb alati avatuks Andrei Sahharovile; ta peab olema suletud Hitleri ja Stalini eksperimentide kordajatele. Viige see teade oma kodumaale koos kinnitusega, et Eestis on meelekindlust ja tahet, kuid Eesti vajab retoorika asemel vahendeid efektiivselt kontrollida piiri, mis on ka teie piir, mis on meie ühine piir.

Me ei tagane kriipsu võrra põhimõtetest

Ma sõitsin eile läbi Eestimaa ja kõnelesin Tartus, Viljandis ja Pärnus. Ma nägin Eestimaad otsekui esimest korda: see on uus maa, täis lootust ja tulevikku, aga samas ka raskete probleemidega.

Praegu me elame idealismist rohkem kui leivast. Idealismi kandjaks on meie vanim põlvkond, kes teab ja mäletab, et ainult töö muutis Eesti kahe maailmasõja vahel jõukaks ja dünaamiliseks vabariigiks. Idealismi teiseks kandjaks on eesti noorus, samamoodi nagu Manifesti väljakuulutamise ajal.